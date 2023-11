Juventus Women, le possibili protagoniste della sfida contro il Napoli

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla prossima partita delle Women. Ecco il comunicato: "La prossima sarà la 50ª presenza per Lineth Beerensteyn con la maglia della Juventus in tutte le competizioni; dal suo arrivo al club (estate 2022), solo Cristiana Girelli (32) ha segnato più gol dell’attaccante olandese in maglia bianconera (20 in 49 gare giocate). Con il gol all’Inter nell’ultimo turno di campionato, Cristiana Girelli è diventata la prima giocatrice con almeno cinque gol all’attivo in ognuna delle ultime quattro stagioni di Serie A (49 totali nel periodo). L’attaccante bianconera è già andata a bersaglio tre volte contro il Napoli nel massimo campionato: una con il Brescia (gennaio 2014) e due con la Juventus (dicembre 2020 e maggio 2021). Nel 2023, Cristiana Girelli è la giocatrice italiana che ha segnato di più in Serie A (12).