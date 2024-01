Juventus Women-Milan, il ricordo della partita del 2018-19

Staccato dalle posizioni di vertice, il Milan vorrà provare a rientrare in gioco per la poule Scudetto; una situazione di classifica inusuale per la squadra meneghina, che in passato ha dato parecchio filo da torcere alle bianconere soprattutto in ottica corsa al titolo. Tra le stagioni vissute testa a testa, quella del 2018-19 merita particolare attenzione: equilibrio, tensione, sorpassi e controsorpassi fino alla linea del traguardo. CORSA A TRE PER IL TITOLO, JUVE-MILAN VALE TANTISSIMO 17 Febbraio 2019. È lotta serratissima in vetta: Fiorentina 43 punti (con una gara in più), Juventus 41, Milan 39. Le viola hanno vinto il giorno prima sul campo del Tavagnacco e si sono prese il primo posto, il posticipo domenicale mette di fronte Juventus e Milan al Silvio Piola di Vercelli, impossibile fare pronostici. Sconfitta 3-0 in casa delle rossonere nel girone d’andata, la squadra juventina fu in grado di reagire di carattere mettendo in fila 9 vittorie consecutive per tornare di prepotenza davanti in campionato. Per chiudere il cerchio c’è bisogno di un poderoso acuto nella 17a giornata. PRIMO TEMPO SENZA RETI, CI PROVANO ALUKO E GIACINTI Gli ingredienti per il big match sono dei migliori: più di 2000 spettatori, tifoserie caldissime ma corrette, in palio una buona fetta di scudetto. La Juventus ha gli occhi della tigre e i primi minuti di gioco sono un assolo: prima Eniola Aluko colpisce il palo dopo pochissimi secondi dal calcio d’inizio, poi chiama a due grandi parate Korenciova sfiorando a più riprese il vantaggio. Il Milan si difende con un po’ di affanno, ma davanti c’è Valentina Giacinti; la 9 rossonera si fa vedere a metà frazione con una girata di qualità che solo grazie ad un super intervento di Bacic non si tramuta in gol.