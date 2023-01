Juventus Women: le convocate per la partita di Coppa Italia

La Juventus Women ha vinto il suo gruppo di Coppa Italia , qualificandosi alla fase finale della competizione. Ai quarti di finale le bianconere si incroceranno con il Chievo Verona , nella partita di andata e ritorno che deciderà una delle quattro semifinaliste della competizione. Le ragazze di Joe Montemurro scenderanno questa sera in campo nella prima delle due partite contro le scaligere, che verrà disputata oggi alle 18 in casa della squadra gialloblu.

Dopo la vittoria ottenuta in campionato domenica, con le bianconere che continuano l'inseguimento della Roma in vantaggio di 5 punti in classifica, questa sera le giocatrici avranno l'opportunità di mettere una prima ipoteca sul passaggio del turno in Coppa. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato la lista delle convocate.