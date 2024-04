Juventus Women: le calciatrici bianconere convocate in Nazionale

Dopo quello maschile si ferma anche il campionato femminile per lasciare spazio alle competizioni delle Nazionali

Cristiano Passa Redattore 2 aprile 2024 (modifica il 2 aprile 2024 | 15:01)

La JuventusWomen, dopo la vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, si ferma per lasciare il passo alle Nazionali femminili, che giocheranno nei prossimi giorni. Saranno 20 le calciatrici bianconere a raggiungere le rispettive Selezioni, con la società bianconera che ha comunicato i loro nomi tramite un comunicato apparso sul proprio sito internet.

"Dopo il match vinto 4-0 contro la Fiorentina al Vittorio Pozzo di Biella, le Juventus Women si fermeranno per la consueta pausa nazionali.

Sono ben 20 le giocatrici bianconere convocate dalle rispettive selezioni nazionali; scopriamo insieme gli impegni delle juventine.

JUVENTUS WOMEN: LE CONVOCATE

ITALIA - 7 giocatrici (Boattin, Lenzini, Salvai, Caruso, Bonansea, Cantore, Girelli): Si aprono gli impegni di qualificazione verso Euro 2025 per le Azzurre del ct Andrea Soncin. Prima giornata a Cosenza venerdì 5 aprile contro l’Olanda, mentre la gara successiva sarà ad Helsinki in casa della Finlandia, il 9 aprile.

FRANCIA – 2 giocatrici (Peyraud-Magnin, Cascarino): esordio nel girone verso l’ingresso agli Europei anche per le transalpine. Pauline ed Estelle se la vedranno domenica 5 in casa contro l’Irlanda, e poi in trasferta in un’affascinante scontro con la Svezia.

OLANDA – 1 giocatrice (Beerensteyn): Subito sfida significativa contro l’Italia per Lineth -domenica 5 al Gigi Marulla di Cosenza- per poi affrontare in casa la Norvegia nella seconda giornata del gruppo di qualificazione.

SVIZZERA – 1 giocatrice (Calligaris): Giro di qualificazioni ad Euro 2025 anche per Viola Calligaris: le due partite da disputare saranno Svizzera-Turchia il 5 aprile e Azerbaigian-Svizzera martedì 9.

BOSNIA-ERZEGOVINA – 1 giocatrice (Sliskovic): Doppio impegno per la classe 2005, a disposizione per le gare con Portogallo (in trasferta il 5 aprile) e Irlanda del Nord (in casa il 9 aprile). Entrambe le partite sono valide per le qualificazioni ad Euro 2025.

CANADA – 1 giocatrice (Grosso): SheBelieves Cup per Julia, torneo ad inviti che vede affrontarsi 4 squadre in questa competizione. Canada-Brasile sarà la seconda semifinale, in programma sabato 6 alle ore 21.30 (dall’altra parte ci sono USA e Giappone); le due finali (1°/2° e 3°/4°) sono in agenda domenica 9. La rassegna verrà disputata negli Stati Uniti.

NIGERIA – 1 giocatrice (Echegini): Doppio confronto fondamentale per Joe, che insieme alle compagne di nazionale cerca il pass verso le Olimpiadi di Parigi. Sarà andata e ritorno da dentro o fuori contro il Sudafrica: partite in programma il 5 e il 9 aprile, prima sfida in casa per la bianconera.

ITALIA U23 – 2 giocatrici (Aprile, Bragonzi): Amichevole prestigiosa per le ragazze di Nazzarena Grilli a Coverciano. Giovedì 4 aprile sarà Italia-Francia, calcio d’inizio fissato alle ore 15,30.

ITALIA U19 – 3 giocatrici (Bellagente, Gallo, Moretti): Trittico di fuoco per la squadra di Mazzantini, chiamata a giocarsi le proprie chance di ingresso alla fase finale dell’Europeo di categoria, in scena a luglio in Lituania. Agenda fitta con Portogallo-Italia il 3 aprile, Italia-Svizzera il 6, e Italia-Inghilterra a chiudere il 9 dello stesso mese. La fase di qualificazione, per le azzurre, si disputerà interamente in Portogallo.

SVEZIA U19 - 1 giocatrice (Pelgander): Impegnata nelle qualificazioni per gli Europei di categoria anche Elsa. Prima partita con l'Ungheria (il 3 aprile, alle ore 15), il secondo match contro la Romania (sabato 6, alle ore 15), mentre la terza partita è con la Germania (giovedì 9, alle ore 17.30)."

