Juventus Women, le vittorie più importanti contro l’Inter

La JuventusWomen domani sfiderà l'Inter nel big match di giornata. Il sito bianconero ha ripercorso tutti i successi di Madama: "Il match di sabato Inter-Juventus sarà il quarto che si giocherà in campionato. I precedenti parlano a favore delle bianconere con 3 successi. Nella foto l'ultimo gol vincente realizzato nel 2020-21 da Andrea Staskova, festeggiato con le compagne in maniera calorosa perché è valso la conquista di 3 punti TUTTO IN 9 MINUTI Felicità di gruppo nello stesso Inter-Juventus dell'immagine precedente. L'ultima vittoria a Milano delle Women concentra le sue emozioni tutte nel secondo tempo e in pochi attimi. Apre Barbara Bonansea al minuto 26 e qui si vede quanto il gol venga festeggiato dalla squadra. Pareggia Nchout al trentunesimo ma è un'illusione per le padrone di casa, nuovamente superate da Staskova 4 minuti dopo. Risultato finale: Inter-Juventus 1-2, tutto in 9 minuti.