Juventus Women: il commento di Montemurro alla vittoria in Coppa Italia

Le bianconere hanno seppellito di gol la Roma, che ha perso per 1-8 in casa

La Juventus Women continua a macinare risultati, e dopo la vittoria in Champions League contro il Wolfsburg, le bianconere hanno schiantato in Coppa Italia la Roma con un perentorio 1-8 a domicilio. Il tecnico delle bianconere Joe Montemurro ha commentato la partita, ultima prima della sosta per le Nazionali: "La Coppa Italia è un torneo importante e cercheremo di vincerla come tutti i tornei in cui giochiamo. Per noi era importante partire bene per mettere le fondamenta. Il mese di novembre è stato intenso, sono contento di come l'abbiamo gestito. Bravissime ragazze".