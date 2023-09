Juventus Women: i precedenti nelle qualificazioni di UWCL

La squadra di Joe Montemurro scenderà in campo nella serata di mercoledì per il primo match di qualificazione in Champions League

La stagione della JuventusWomen riparte dalla UEFA Women's Champions League, e lo fa con la partita in programma mercoledì sera a Francoforte contro le kazake dell’Okzhetpes. Partita secca; con la vincente che si qualificherà al turno successivo. Già gli altri anni le bianconere hanno affrontato le qualificazioni superandole brillantemente; con molti gol rimasti nella storia della squadra femminile allenata da Joe Montemurro.

"Uefa Women Champions League alle porte per le ragazze di Mister Montemurro, pronte a giocarsi tutte le proprie chance per proseguire il percorso nelle fasi di qualificazione ai gironi della competizione. Con il nuovo regolamento, inserito durante la scorsa edizione, la Juventus Women è attesa a Francoforte per affrontare in gara secca le kazake dell’Okzhetpes, chi riuscirà a passare il turno se la vedrà con la vincente di Eintracht Francoforte-Slovacko. Già l’anno scorso Girelli e compagne erano state in grado di superare brillantemente queste prime prove della nuova Champions e con Iconic Goals vogliamo ripercorrere una partita chiave del passato recente scritto dalle bianconere.

DENTRO O FUORI CON L’HB KOGE: ALL’ANDATA È 1-1 IN DANIMARCA

Stagione 2022/23. La Juventus ha vinto agevolmente il gruppo 6 delle qualificazioni battendo in serie l’RFCU Lussemburgo per 4-0 e e il Kiryat Gat con il risultato di 3-1. Ciò che separa le bianconere dalla fase a gironi è il secondo turno, da disputare con la formula di andata e ritorno contro le danesi dell’HB Koge. Siamo a settembre e le scandinave sono più avanti con la preparazione, l’andata si gioca in trasferta e la Juventus riesce in rimonta a strappare l’1-1 grazie alla preziosa rete di Nilden. L’avversario è tosto e il ritorno al "Moccagatta" di Alessandria è decisivo. Le ragazze sanno di essere favorite, ma la tensione può giocare brutti scherzi. La partenza è a razzo, le occasioni si susseguono e già nel primo tempo arriva il vantaggio: traversone di Boattin e zuccata vincente di Gunnarsdottir. All’intervallo è 1-0 Juve.

GUNNARSDOTTIR E LA PERLA DI CANTORE VALGONO L’INGRESSO IN CHAMPIONS

La ripresa inizia con la stessa sicurezza della prima frazione: il gioco creato è di buona fattura, ma manca il colpo del ko. La squadra danese torna a crederci a metà secondo tempo mettendo i brividi con un tiro dal limite, andando così a un passo dalla parità. Servirebbe la rete della tranquillità e, con proverbiale puntualità, ci pensa Cantore a tirare fuori dal cilindro la giocata della giornata. Sofia entra in area e lascia partire un bolide preciso sul palo lontano; palla in fondo al sacco e pass Champions strappato con merito. La copertina di Iconic Goals se la prende proprio lei, e che questo ricordo sia di buon auspicio per una settimana ricca di significato." (Juventus.com)

