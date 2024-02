Juventus Women, le formazioni della sfida di Coppa Italia

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle formazioni ufficiale della partita tra le bianconere e la Samp, gara di Coppa Italia. La Vecchia Signora, nella partita di andata, ha vinto per 4-0, ipotecando la qualificazione alla seminali del torneo, obiettivo cruciale per il club piemontese, considerando le difficoltà in campionato.