Juventus Women, tutti i precedenti con la Fiorentina: la nota

La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro sfide contro la Juventus in tutte le competizioni (1N, 1P) e, dopo il successo nella semifinale di andata di questa Coppa Italia e il pareggio in campionato di fine gennaio, potrebbe rimanere imbattuta in tre match di fila con le bianconere per la prima volta in assoluto. Dall’altra parte, le bianconere hanno vinto 14 match con le viola e contro nessuna avversaria hanno conquistato più successi finora in tutte le competizioni (14 anche contro la Roma).

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata nella gara d’andata di questa Coppa Italia contro la Juventus, dopo una serie di ben 16 incontri consecutivi in cui non ha registrato alcun clean sheet contro le bianconere. La Juventus è imbattuta negli otto precedenti casalinghi contro la Fiorentina in tutte le competizioni (6V, 2N), segnando una media di 2.25 reti a incontro; tuttavia, le bianconere hanno chiuso in parità due delle ultime quattro gare interne contro la Viola, dopo che avevano trovato il successo in ciascuno dei primi quattro incroci con le toscane davanti al loro pubblico. Fiorentina e Juventus hanno all’attivo un successo a testa nei due precedenti confronti in Coppa Italia: la vittoria della Viola nella gara d’andata di questa edizione è infatti preceduto da quella delle bianconere per 2-1 il 28 aprile 2019, in finale".