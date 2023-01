Juventus Women, le convocate per la sfida di Coppa Italia

La JuventusWomen ha diramato l'elenco delle convocate per la sfida di Coppa Italia contro il Cittadella, gara importante come confermato dal tecnico Montemurronella conferenza di oggi a Juventus TV: "Le ragazze erano entusiaste di tornare, tanti sorrisi e tanta voglia di rientrare. Vogliamo fare la seconda parte dell’anno nel modo in cui sappiamo. La Juve vuole vincere tutte le competizioni a cui partecipa. L’abbiamo vinta l’anno scorso e vogliamo vincerla di nuovo. Siamo qui per questo".