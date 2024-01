Juventus Women, Asia Bragonzi torna alla base: la nota

Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "Asia Bragonzi torna in bianconero. L’attaccante, classe 2001, saluta la Samp, con cui ha giocato, in prestito, la prima metà di questa stagione. Nove presenze in campionato e un gol messo a segno (proprio contro la Juve): questo il suo bottino in blucerchiato.