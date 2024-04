Juventus Women, il recap delle bianconere in Nazionale

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle bianconere. Ecco il comunicato: "Il resoconto dei primi impegni delle giocatrici della Juventus Women con le rispettive nazionali in questo international break. ITALIA E OLANDA Il derby fra bianconere andato in scena fra Italia e Olanda se lo sono aggiudicato le azzurre con la vittoria per 2-0 nella prima giornata di qualificazione al prossimo Europeo. In campo Lenzini, Salvai, Boattin, Caruso e Bonansea per la nazionale italiana (prossimo impegno il 9 aprile in Finlandia), Beerensteyn per quella dei Paesi Bassi (impegnata martedì contro la Norvegia). FRANCIA Sorrisi per Peyraud-Magnin e Cascarino grazie alla vittoria all’esordio del girone di qualificazione al prossimo Europeo: 1-0 con la loro Francia contro l’Irlanda, martedì 9 la prossima sfida in Svezia. SVIZZERA Viola Calligaris grandissima protagonista del trionfo della Svizzera contro la Turchia: per il difensore bianconero una doppietta da incorniciare nel 3-1 finale della sua nazionale. Martedì 9 impegno in Azerbaigian. BOSNIA ED ERZEGOVINA Sfortunata autorete per Gloria Sliskovic nella sconfitta per 3-0 della sua Bosnia ed Erzegovina in Portogallo nell’incontro valido per le qualificazioni al prossimo Europeo. Il 9 aprile il prossimo match in casa contro l’Irlanda del Nord. CANADA Vittoria ai calci di rigore per Julia Grosso con il suo Canada, nella semifinale della SheBelives Cup contro il Brasile, con l'ultimo penalty della lotteria messo a segno proprio dalla centrocampista bianconera. La Nazionale di Grosso affronterà in finale gli USA – che hanno superato il Giappone – nella notte italiana tra martedì e mercoledì. NIGERIA Importantissima vittoria per 1-0 della Nigeria di Joe Echegini nell’andata del confronto con il Sudafrica nella ricerca di un posto alle prossime Olimpiadi di Parigi. Il 9 aprile previsto il ritorno in trasferta. LE GIOVANILI Amichevole prestigiosa per l’Italia U23 contro la Francia terminata con la vittoria delle transalpine per 4-2. Un sorriso per l’attaccante bianconera Asia Bragonzi autrice di una delle due reti nella nazionale italiana. Doppio risultato a occhiali per l’Under 19 azzurra che ha pareggiato sia la sfida con il Portogallo che quella con la Svizzera per 0-0. Le tre bianconere convocate Bellagente, Gallo e Moretti saranno ancora impegnate il prossimo martedì nel match con l’Inghilterra. Entrambe le gare (martedì 9 il terzo impegno con la Germania) dall’inizio per Elsa Pelgander con l’Under 19 della Svezia: il primo incontro terminato 3-0 per la svedesi contro l’Ungheria, il secondo 0-0 contro le pari età della Romania".