Juventus Women, Alice Berti si trasferisce alla Ternana

Si chiude per Berti, dunque, la parentesi in prestito nella seconda divisione spagnola al DUX Logroño, iniziata nell'estate del 2023. Nell'ultima annata - quella 2022/2023 - Alice ha giocato con il Servette, nella massima serie svizzera, segnando due reti. Ora una nuova avventura per lei, in bocca al lupo!".