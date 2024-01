Juventus Women, Beerensteyn tra le migliori calciatrici del 2023

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota su Beerensteyn . Ecco il comunicato: "Il 2024 delle Juventus Women è iniziato con un trofeo in più in bacheca, la Supercoppa Italiana Femminile vinta a Cremona contro la Roma il 7 gennaio e quello di Lineth Beerensteyn è proseguito con un ottimo riconoscimento a livello personale.

Il The Guardian - noto quotidiano inglese - ha inserito l'attaccante olandese al 71° posto nella lista delle migliori 100 calciatrici del mondo nel 2023. Un attestato di stima che Lineth si è guadagnata sul campo partita dopo partita, prestazione dopo prestazione. La crescita di Beerensteyn nell'anno appena trascorso è stata enorme, sia in Nazionale che in bianconero.

Con l'Olanda ha recitato un ruolo fondamentale nell'ultimo Mondiale e in Nations League è stata capocannoniere della sua Selezione trascinandola fino alla Final Four che si giocherà il prossimo febbraio. In bianconero, poi, 14 volte è andata a segno tra la seconda parte della stagione 2023/2024 e la prima parte di quella in corso. Numeri importanti che Lineth, siamo sicuri, vorrà superare nel 2024".