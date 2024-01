Juventus Women, Arcangeli passa in prestito al Pomigliano

Per lei quella in Campania sarà la terza esperienza in prestito nella massima serie italiana dopo quelle al Parma, prima, e al Como Women, poi. Cresciuta calcisticamente in terra romagnola, tra Junior Coriando e Riccione, Nicole diventa bianconera nel 2019 e mette in mostra tutto il suo talento da subito nel Settore Giovanile bianconero e i numeri lo confermano: con la Primavera segna 40 reti, di cui ventidue soltanto nella stagione 2021/2022. Proprio in quella annata arriva anche il doppio esordio in Prima Squadra: il 19 dicembre 2021 in Coppa Italia contro la Pink Bari e il 14 maggio 2022 - nel giorno del quinto Scudetto consecutivo delle Juventus Women - in campionato contro il Milan.