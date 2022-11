Juve Women-Roma, le possibili protagoniste della Supercoppa

Alle 14:30 la squadra di mister Montemurro andrà alla ricerca della quarta Supercoppa di fila, nella sfida contro le giallorosse. Il focus

redazionejuvenews

Alle 14:30 le Juventus Womenaffronteranno la Roma nella finale di Supercoppa italiana. Ecco il focus sulle protagoniste, pubblicato dal sito della Juventus: "Barbara Bonansea e Cristiana Girelli sono le due giocatrici che hanno segnato più gol in Supercoppa Italiana con la maglia della Juventus (tre a testa) e le uniche due bianconere che nella competizione sono andate a bersaglio contro la Roma - entrambe nella semifinale del gennaio 2021.

Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più gol alla Roma con la Juventus in tutte le competizioni: sei (tre in Serie A, due in Coppa Italia e uno in Supercoppa Italiana), almeno tre più di qualsiasi altra bianconera. Ha già segnato otto gol in stagione considerando tutte le competizioni (più di ogni altra giocatrice tra Juventus e Roma) e sei di queste reti lontano da casa.

La prossima sarà la 100ª presenza per Cecilia Salvai con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni.

Agnese Bonfantini ha segnato 12 gol in 56 presenze in Serie A con la Roma, tra le stagioni 2018/19 e 2020/21.

L’ultima rete da fuori area di Martina Rosucci considerando tutte le competizioni è stata realizzata contro la Roma, il 2 ottobre 2021 in campionato.

Lisa Boattin (9) e Amanda Nildén (8) sono i due difensori che hanno effettuato più passaggi che hanno portato al tiro una compagna di squadra nella Serie A 2022/23.

Le due giallorosse Emilie Haavi (30) e Annamaria Serturini (27) sono le due giocatrici che hanno effettuato più cross su azione in questa stagione, considerando le gare di Serie A.

Paloma Lázaro è la giocatrice della Roma che ha partecipato a più gol contro la Juventus in giallorosso: quattro, frutto di due reti (Coppa Italia e Serie A) e due assist (Supercoppa Italiana e Serie A).

Lázaro inoltre ha servito il passaggio vincente in ciascuna delle due reti segnate dalla Roma in gare di Supercoppa Italiana (per un gol di Swaby contro la Juventus il 6 gennaio 2021 e per una rete di Ciccotti contro il Milan lo scorso 5 gennaio).

Valentina Giacinti ha segnato un gol in Supercoppa Italiana - contro la Fiorentina, in semifinale, il 6 gennaio 2021, quando indossava la maglia del Milan. L’attaccante giallorossa è andata a segno in sette differenti gare nel 2022/23, cioè tante volte quante nella scorsa stagione, in cui sommando tutte le marcature multiple realizzò complessivamente 13 reti.

Lucia Di Guglielmo ha segnato la prima delle sue due reti con la maglia della Roma contro la Juventus, il 2 ottobre 2021 in Serie A.

Benedetta Glionna ha segnato 13 dei suoi 33 gol in Serie A con la maglia della Juventus, tra il 2017 e il 2019".