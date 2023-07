Juventus, le date della ripartenza del settore giovanile femminile

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con tutte le informazioni sulla ripartenza del settore giovanile femminile. Ecco il comunicato: "Archiviata la stagione 2022/2023 che ha visto tante squadre del nostre Settore Giovanile femminile essere protagoniste nelle Fasi Finali dei rispettivi campionati di categoria, sabato 1 luglio 2023 è ufficialmente iniziata la nuova stagione. Sono pronti anche i calendari delle ripartenze e riguarderanno tutto il mondo Juventus Youth al femminile che anche in questa stagione sarà coordinato da Carola Coppo, in qualità di Head of Women Academy, dal coach italo-australiano Stephen Busso - in qualità di metodologo - e da Marco Borgese e Alessio Pini (Individual Development Coach) che cureranno lo sviluppo individuale delle giovani atlete dell’intero settore.