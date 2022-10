Juve Women, tutte le statistiche verso la sfida con il Lione

Oggi alle 18:45 la squadra allenata da mister Joe Montemurro affronterà le francesi, campionesse in carica della Women's Champions League

redazionejuvenews

Dopo la figuraccia rimediata dai bianconeri con l'eliminazione dalla Champions League, oggi tocca alle Women. Le bianconere hanno vinto la prima gara di Women's Champions League contro lo Zurigo e oggi affronteranno il Lione. Ecco le statistiche in vista del match, pubblicate dal sito ufficiale del club bianconero: "Le Juventus Women ospitano l'Olympique Lione in Champions League per la terza volta. Questa volta la sfida sarà valida per la seconda giornata del Gruppo C.

Statistiche e curiosità verso la sfida, con fischio d'inizio in programma giovedì 27 ottobre alle 18:45.

PRIMA VOLTA NEI GRUPPI - Come detto in apertura, Juventus Women e Lione si sono già affrontate in passato in Champions League, l'ultima volta la scorsa stagione, ma questo sarà il primo faccia a faccia nella fase a gironi.

ESORDI - Le bianconere hanno cominciato la loro Champions League con una vittoria: 2-0 in casa dello Zurigo. Il Lione ha invece perso la sua prima partita: 1-5 contro l'Arsenal.

GOL - La Juve è stata una delle sei squadre a tenere la porta inviolata nella prima gara della fase a gironi. Solo il Benfica (9), invece, ha subito più gol del Lione (5).

STRISCIA - Le Juventus Women hanno trovato il gol in tutte le undici partite casalinghe di Champions League tranne una. Il Lione, invece, non è andato in gol solo in una delle ultime 37".