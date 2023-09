Juve Women, vittoria roboante in UWCL contro l’Okzhetpes

La Juventus Women, nel turno preliminare di UWCL, ha sconfitto per 6-0 l'Okzhetpes. Protagonista Lisa Boattin

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla partita di UWCLtra le bianconere e l'Okzhetpes. Ecco il report: "Le Juventus Women superano l'Okzhetpes e si guadagnano il pass per la finale del mini-tournament valido per il primo turno di UEFA Women's Champions League. Le bianconere ipotecano la vittoria già nel primo tempo, chiuso avanti 3-0 grazie ai gol di Girelli, Lenzini e Caruso, e completano l'opera nella ripresa: Girelli, in apertura, sigla il poker che sigilla il match, Cantore, in chiusura, segna il 5-0. Assist, per entrambe, di Boattin, a quota quindi tre assist in questo match (suo anche il cross per il primo gol di Girelli). Sul gong arriva anche il primo gol di Palis per il definitivo 6-0. Ora nella finale del primo turno, sfida alla vincente di Eintracht Francoforte-Slovacko. LA PARTITA Partire forte, per dare subito un segnale chiaro: l'intenzione delle Juventus Women è piuttosto chiara e infatti bastano quattro minuti per costruire la prima occasione.

La protagonista è Lisa Boattin, la cui conclusione dalla distanza finisce a lato. Nessun problema per le bianconere, visto che il gol arriva due minuti più tardi. Stavolta Boattin veste i panni dell'assistwoman e, sul suo cross, arriva puntuale Girelli che, di testa, inaugura la nuova stagione a modo suo. Gara sbloccata e 104esimo gol in bianconero per Cristiana. Trovato il vantaggio, il match non cambia. Ci provano, intorno al quarto d'ora, Caruso e Grosso, ma le loro conclusioni sono troppo centrali. Al 19' Caruso, con un velo, consegna una buona occasione a Beerensteyn, ma il tiro non spaventa il portiere avversario. Preoccupa eccome, alla mezz'ora, il tentativo di Cantore, ma Portnova è attenta. Nulla può, invece, al 31', minuto del raddoppio. Cross di Lenzini e traiettoria beffarda che si infila direttamente in porta. Il dominio Juve continua fino all'intervallo e, proprio nel recupero del primo tempo, arriva il 3-0. Lo segna Caruso, autrice di un ottimo primo tempo. Il secondo tempo riprende sulla falsariga del primo e anche il primo gol della frazione ha le stesse protagoniste di quello che ha sbloccato il match. Assist di Boattin, colpo di testa di Girelli per il poker. Frase che siamo piacevolmente abituati a scrivere, leggere e sentire. Il resto del secondo tempo scivola via occasione dopo occasione.

Boattin sfiora il gol personale, ma Portnova risponde presente, poi ci provano Palis e Garbino, ma senza togliersi la soddisfazione del primo gol ufficiale in bianconero (per la prima solo questione di tempo). Prima della fine c'è tempo per il quinto gol e il terzo assist di Boattin. Stavolta a insaccare, di testa, il suggerimento di Boa è Sofia Cantore. Finita qui? Nemmeno per sogno. Al 96', sul gong, Palis si inventa un gol con una conclusione dalla lunghissima distanza e fissa il risultato sul 6-0, regalandosi la prima esultanza con la Juve. Al triplice fischio il tabellone dice 6-0 per la Juventus. Risultato che significa pass per la gara decisiva per avanzare al secondo turno di UWCL".

