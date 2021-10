Juve Women, vittoria per 2 a 0 contro il Napoli: battuto un altro record!

La Juventus Women vince 2 a 0 contro il Napoli. 30esima vittoria consecutiva per le ragazze di Joe Montemurro

Dopo la bella vittoria in Champions League contro il Servette, oggi la Juventus Women ha continuato anche la sua cavalcata in campionato, battendo 2 a 0 il Napoli. Le bianconere si mantengono prime in campionato a punteggio pieno, rompendo un altro record. Per la squadra di Joe Montemurro questa è infatti la 30esima vittoria consecutiva: superato il record di 29 detenuto dal Brescia. Ora per la Juventus Women testa alla prossima, importantissima, partita contro il Chelsea, valida per la UWCL. Per le bianconere non sarà una partita facile, ma hanno tutte le carte in regola per fare bene.