Juve Women, Irina Talle in prestito al Pomigliano: la nota

Irina Talle, ex calciatrice della Juventus Women, si è appena trasferita al Pomigliano, in prestito per una stagione.

Ora, dopo una stagione travagliata nella quale ha potuto giocare soltanto poche partite con la Primavera femminile - togliendosi, però, la soddisfazione di esordire in Prima Squadra in amichevole con il Servette -, per Irina inizia una nuova avventura in un palcoscenico importante come la Serie A, dove potersi mettere in mostra. In bocca al lupo!".