Juve Women, la Supercoppa italiana si giocherà il 7 gennaio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla data della Supercoppa . Ecco il comunicato: "Ancora Roma contro Juventus Women . Giallorosse, che hanno conquistato l'ultimo scudetto, e bianconere, vincitrici dell'ultima Coppa Italia Femminile, si giocheranno, il 7 gennaio 2024 alle ore 15:15, la Supercoppa Italiana. L'appuntamento è allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona, con gara in diretta su Rai 2.

In palio la 27a Supercoppa Italiana femminile. Di seguito il recap completo per sapere tutto sulla partita, che sarà anche la prima del 2024 per le due squadre. ROMA-JUVENTUS WOMEN FINALE SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE, QUANDO SI GIOCA La finale della Supercoppa Italiana Femminle tra Juventus Women e Roma si gioca domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15.15. ROMA-JUVENTUS WOMEN FINALE SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE, DOVE SI GIOCA La finale della Supercoppa Italiana Femminle tra Juventus Women e Roma si gioca allo stadio Zini di Cremona.