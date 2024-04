Juve Women, le statistiche post-match della partita con il Sassuolo

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "LE STATISTICHE POST JUVENTUS-SASSUOLO Nelle ultime quattro stagioni, Lisa Boattin è il difensore che ha preso parte al maggior numero di reti in Serie A (23, frutto di 10 gol e 13 assist); La Juventus ha realizzato 38 reti contro il Sassuolo in Serie A (in 15 match – 2.5 di media a partita): solo contro l’inter (41) ha fatto meglio nel massimo campionato; La Juventus è la formazione contro cui il Sassuolo ha disputato il maggior numero di trasferte senza mai ottenere i tre punti in Serie A (otto gare – 1N, 7P); La Juventus ha vinto quattro gare casalinghe di fila in un singola edizione del torneo (vs Como, Napoli, Fiorentina e Sassuolo) per la prima volta dal periodo tra agosto-dicembre 2021 (sei in quell’occasione, con Joe Montemurro in panchina); Prima rete in questo campionato per Paulina Nyström (dopo le tre messe a segno nella passata stagione); in aggiunta, tra le giocatrici bianconere nate dal 1/1/00, solo Julia Grosso (17) ha preso parte attiva a più marcature rispetto alla svedese a partire dal 22/23 nella competizione (otto, 4+4 – alla pari di Jennifer Echegini); La Juventus è, insieme alla Roma, una delle due squadre a non avere ancora concesso gol nei primi 15’ di gioco in gare casalinghe in questo campionato: l’ultima rete subita dalle bianconere in tal senso tra le mura amiche nella competizione risale al 22 gennaio 2022 (Valentina Giacinti con la maglia della Fiorentina – 14’); Lisa Boattin ha tagliato oggi il traguardo delle 200 presenze con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni (26 delle quali in questa stagione - condite da due reti vs Como in campionato, lo scorso 11 febbraio e vs Sassuolo)".