Juve Women, le statistiche in vista del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Lunedì alle ore 18 sarà ancora Roma-Juventus Women, prima contro seconda del campionato di Serie A femminile. Si tratta del 4° confronto stagionale tra le due squadre: sono due le vittorie giallorosse contro quella ottenuta dalle bianconere ad inizio 2024 nella finale di Supercoppa Italiana a Cremona. In classifica -nella Poule Scudetto- la squadra di Zappella insegue a dieci lunghezze di distacco e punta al colpo grosso per mettere un po’ di pressione in più alle campionesse d’Italia in carica. Diamo uno sguardo a quello che ci aspetta con l’aiuto delle statistiche sul match del Tre Fontane: NUMERI E CURIOSITÀ La Roma ha perso solo una delle 20 partite giocate in questo campionato (19V) ed è già un record per il club capitolino in una singola stagione di Serie A dopo lo stesso numero di gare. Nelle quattro precedenti edizioni del torneo interamente disputate, le giallorosse non hanno mai registrato meno di due ko al termine della 21a sfida. La Roma ha vinto ognuna delle ultime 16 partite casalinghe in campionato (già record per il club capitolino nella competizione); nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2014/15), l’unica squadra che finora ha registrato una striscia più lunga di successi interni consecutivi è stata la Juventus (33 tra ottobre 2018 e dicembre 2021). Solo Atletico Madrid e Barcellona (11) hanno giocato più partite casalinghe della Roma (10 come Lione e Paris Saint Germain) senza concedere più di un gol nei cinque principali campionati europei in corso. La Juventus è imbattuta da cinque turni di campionato (4V, 1N) e non centra una striscia più lunga di gare consecutive senza nemmeno una sconfitta in una singola edizione di Serie A dal periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023 (otto in quel caso – 6V, 2N). La Juventus ha vinto solo due delle ultime cinque trasferte di Serie A (1N, 2P), dopo una striscia di cinque successi esterni consecutivi. Da una parte, Juventus (15) e Roma (14) sono le due squadre che hanno segnato più gol su palla inattiva nella Serie A in corso; dall’altra, quella giallorossa è la formazione che finora ne ha subiti meno da fermo – tre, esattamente la metà di quelli concessi dalle rivali di giornata (sei). Con il gol di Sanne Troelsgaard nell’ultimo turno di campionato, sono salite a 14 le marcatrici stagionali della Roma in Serie A (primato nel torneo in corso); appena dietro alla formazione giallorossa compare proprio e la Juventus (13). Solo il Barcellona (19) ha segnato più gol da fuori area della Roma nei cinque principali campionati europei 23/24: nove per le giallorosse (incluso il più recente contro l’Inter), firmati da sette giocatrici diverse: Greggi, Linari, Kumagai, Viens, Di Guglielmo, Glionna e Troelsgaard. Roma e Juventus sono le due squadre che contano più gol su calcio di rigore nei cinque principali campionati europei 23/24 (sei a testa). Roma e Juventus sono le due squadre che in questa Serie A vantano più conclusioni sia totali che nello specchio: 432 e 160 per le giallorosse, 395 e 169 per le bianconere. Si affrontano in questo match una delle cinque squadre che non hanno ancora subito un gol di testa nei cinque principali campionati europei 23/24 (la Roma, che condivide il primato con Barcellona, PSG, Manchester City e Bayern Monaco) e una delle quattro che ne hanno realizzati più di 10: la Juventus (11 come l’Atletico Madrid), dietro a Lione (16) e City (13)".