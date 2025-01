Juve Women-Sampdoria 3-0, Canzi: “Approccio giusto”

Le parole dell'allenatore della Juve Women Canzi al termine della partita di Serie A contro la Sampdoria vinta per 3-0

Intervenuto al termine della partita contro la Sampdoria l’allenatore della Juve Women Canzi ha detto: “L’approccio è stato quello giusto, abbiamo trovato il gol che ci ha reso tutto più semplice perché queste gare poi rischiano di complicarsi se non riesci a sbloccarle. Invece le ragazze sono state brave a indirizzarla subito. Anche nel secondo tempo non abbiamo trovato il gol, ma abbiamo avuto tante occasioni continuando a creare opportunità. Guarderò la sfida tra Inter e Roma, anche perché saranno le nostre due prossime avversarie: in questo momento siamo avanti e noi sapevamo che questa partita era importante per prendere del vantaggio e vedere cosa faranno loro. Su Schatzer invece credo che le sue prestazioni parlino da sole: si è presentata con grande umiltà, ha sempre avuto un atteggiamento ottimo e ha mostrato da subito grandi margini di crescita. Non credevo riuscisse a maturare così tanto in così poco tempo: è stata brava lei e non ho dubbi che continuerà su questa strada, sono molto contento del suo rendimento”.

“L’aspetto fisico è una delle chiavi di questa squadra, abbiamo e stiamo lavorando tanto: diamo grande importanza a questi aspetti, le ragazze lavorano tanto perché crediamo che l’intensità sia fondamentale nel nostro gioco. Poi c’è la qualità che le nostre calciatrici mettono in campo, noi come staff dobbiamo metterle nelle condizioni di fare il meglio possibile. Le condizioni di Krumbiegel le valuteremo nei prossimi giorni, abbiamo tante partite da affrontare nelle prossime settimane e speriamo non sia niente di grave: Thomas è entrata senza riscaldamento ed è stata brava, riuscendo da subito a incidere. Le due nuove arrivate con noi hanno fatto due allenamenti, oggi non credevo che le avrei utilizzate perché sono ferme da un po’ di tempo e non possono avere una condizione atletica al top: hanno iniziato a integrarsi bene, sono due ragazze che sanno stare in gruppo, sotto l’aspetto tattico si stanno inserendo e ci vorrà del tempo.