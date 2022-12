Juve Women, Pedersen: “Zurigo? Siamo pronte, stiamo bene”

La giocatrice della Juve Women Pedersen è intervenuta in conferenza stampa alla vigilia del match di UWCL contro lo Zurigo

Manca sempre meno all'inizio del big match di Uefa Women Champions League tra Juve Women e Zurigo. La squadra di Joe Montemurro dovrà vincere a tutti i costi così da poter sperare ancora nel passaggio del turno: riusciranno nell'impresa? In conferenza stampa la giocatrice bianconera Pedersen ha detto: “Stiamo bene, abbiamo fatto un buon allenamento. Abbiamo visto alcune clip dello Zurigo per prepararci, dalla nostra partita contro di loro ad altre partite. Sappiamo meglio cosa dobbiamo fare rispetto alla partita in Svizzera, siamo pronte”.