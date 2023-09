Juve Women, raggiunto il traguardo delle 200 partite disputate

JUVENTUS WOMEN 200 IN NUMERI 200 partite giocate 155 vittorie 25 pareggi 20 sconfitte 577 gol fatti 144 gol subiti 103 clean-sheet CURIOSITÀ Considerando tutte le competizioni, la Juventus è imbattuta in cinque delle sei gare disputate al suo debutto stagionale grazie a quattro vittorie e un pareggio – unica eccezione in questa striscia lo 0-2 contro il Barcellona in Champions League dell’11 settembre 2019. La Juventus ha trovato il gol in cinque delle sei partite giocate al debutto stagionale in tutte le competizioni (33 totali) – anche in questo caso l’unica eccezione è lo 0-2 vs Barcellona del 2019 – e in quattro di queste ha tenuto la porta inviolata. Fanno eccezione il match con le blaugrana e un 2-2 vs Brøndby nel settembre 2018 (sempre in Champions League).