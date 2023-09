Juve Women, il nuovo stadio sarà il “Pozzo-La Marmora” di Biella

Il sito ufficiale della Juventusha comunicato una novità per quanto riguarda il nuovo impianto per le Women. Ecco la nota: "La nuova casa per le Juventus Women sarà lo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella. Si tratta di un cambiamento significativo per le bianconere: da Juventus-Sampdoria, seconda giornata del campionato di Serie A Femminile, le partite casalinghe della squadra verranno disputate nell’impianto designato.