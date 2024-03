Juve Women, tutte le informazioni sull’accesso allo stadio

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Tornano in campo le Juventus Women: sabato 30 marzo alle ore 15, le ragazze allenate da mister Giuseppe Zappella sfideranno la Fiorentina nella seconda gara della Poule Scudetto di questo finale di stagione 2023-24. Ecco, come sempre, le indicazioni per le modalità di accesso allo stadio. COME FARE Anche per Juventus-Fiorentina, come sempre, i biglietti sono gratuiti e per ottenerli è sufficiente iscriversi a juventus.com e recarsi alla sezione "Biglietti". Si potranno prendere fino a quattro tagliandi a testa, che verranno richiesti in formato cartaceo all’ingresso dello stadio. SETTORE "OSPITI" Si invitano i tifosi della squadra ospite a prenotare il biglietto – sempre attraverso il link che segue – nel settore a loro dedicato, vale a dire la "Tribuna Ospiti". "POZZO-LA MARMORA", L'INDIRIZZO Vi ricordiamo l’indirizzo dello stadio: Viale Macallé, 21. VAI AL TICKET SHOP! Ci vediamo a Biella!".