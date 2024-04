Juve Women, tutte le informazioni sull’accesso allo stadio “La Marmora”

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Sabato 20 aprile alle 14.30 le Juventus Women scendono in campo, in casa, contro il Sassuolo, alla ricerca dei punti decisivi per l'accesso ai turni preliminari di Champions League. Ecco, come sempre, le indicazioni per le modalità di accesso allo stadio. COME FARE Anche per Juventus-Sassuolo, come sempre, i biglietti sono gratuiti e per ottenerli è sufficiente iscriversi a juventus.com e recarsi alla sezione "Biglietti". Si potranno prendere fino a quattro tagliandi a testa, che verranno richiesti in formato cartaceo all’ingresso dello stadio. SETTORE "OSPITI" Si invitano i tifosi della squadra ospite a prenotare il biglietto – sempre attraverso il link che segue – nel settore a loro dedicato, vale a dire la "Tribuna Ospiti". "POZZO-LA MARMORA", L'INDIRIZZO Vi ricordiamo l’indirizzo dello stadio: Viale Macallé, 21. VAI AL TICKET SHOP! Ci vediamo a Biella!".