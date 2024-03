Juve Women, incontro tra i portieri della prima squadra e le giovanili

Interessante incontro tutto al femminile quello organizzato il 12 marzo 2024 a Vinovo: i portieri della Prima Squadra femminile – Pauline Peyraud-Magnin, Roberta Aprile e Ilaria Toniolo – e Soledad Belotto, attualmente in prestito all'Independiente Ivrea ASD, sono state a lungo a disposizione delle loro “colleghe” delle Giovanili.

Tutte le ragazze che giocano in porta nelle squadre bianconere dall’Under 10 all’Under 19 – accompagnate a questo incontro dai preparatori dei portieri di riferimento per ogni leva – si sono potute confrontare con le quattro protagoniste fra i pali, in un momento formativo davvero utile, moderato dallo psicologo Manuel Toscano".