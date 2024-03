Juve Women, vittoria contro la Fiorentina nella Poule Scudetto

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Tornano alla vittoria le Juventus Women che battono con un sonoro 4-0 la Fiorentina nella 3a giornata della Poule Scudetto. Vendicata la doppia semifinale di Coppa Italia e allungo in classifica a +8 proprio sulle dirette avversarie nella corsa al secondo posto. Risposta di carattere per le bianconere che rientrano alla grande dal turno di riposo osservato la settimana scorsa. LE SCELTE DI FORMAZIONE Zappella cambia il pacchetto arretrato rispetto alla gara pareggiata con l’Inter: dall’inizio ci sono Gama e Boattin, panchina per Salvai e Cascarino. Davanti si vede Echegini alle spalle di Girelli, con Beerensteyn e Thomas esterne alte nel 4-2-3-1 di inizio gara. Risponde De La Fuente con lo stesso disegno tattico: assente Catena, mediana a due con Johannsdottir e Severini, spazio a Hammarlund come vertice alto dell’attacco. PARTENZA SPRINT CON I TIMBRI DI GROSSO E ECHEGINI La prima occasione del match è per la Fiorentina con Janogy che si fa ipnotizzare da Peyraud-Magnin, bravissima a rispondere d’istinto alla conclusione ravvicinata al 6’ minuto. Le bianconere crescono subito e al minuto 11 trovano il vantaggio grazie alla perla di Julia Grosso, abile a raccogliere una respinta corta della difesa viola e a disegnare la traiettoria all’incrocio dei pali. L’1-0 spinge le ragazze di Zappella a premere e nello spazio di due giri di lancette arriva anche il raddoppio. Beerensteyn scappa via sulla corsia mancina, inserimento preciso di Echegini che fulmina Baldi e regala il 2-0. Juve perfetta nella gestione dei ritmi e ad un passo anche dal tris al 23’: Beerensteyn -incontenibile nello scatto- brucia la difesa toscana, ma manda largo a tu per tu con Baldi. Seconda parte di frazione più assestata, fiammata di Caruso intorno alla mezz’ora e occasione di testa per Janogy al 45’. Si va al riposo con il doppio vantaggio meritatissimo. JOE SI PORTA A CASA IL PALLONE, POKER JUVE NELLA RIPRESA La ripresa comincia con la stessa energia messa in campo dalla Juve. Echegini sale in cattedra trovando la via del gol in altre due occasioni: al 55’ dal limite spara in porta con deviazione firmando il 3-0, poi 6 minuti più tardi chiude un’azione spettacolare sull’assist di Boattin e si regala la prima tripletta in maglia bianconera. Tanti cambi e 4-0 in cassaforte, nel finale di match Beerensteyn manca il quinto gol sull’ottima uscita di Baldi. Ultimi minuti sotto una pioggia torrenziale che, però, non muta l’umore alle stelle per le Women, che dominano la scena e chiudono sul velluto. Ora la pausa nazionali, poi di nuovo Poule Scudetto con il big match in casa della Roma, lunedì 15 aprile. Con questo spirito tutto è possibile, non resta che divertirci. Brave ragazze!".