Juve Women, l’aggiornamento sulla stagione di Chiara Beccari

Il sito ufficiale della Juve Women ha pubblicato una nota su Chiara Beccari . Ecco il comunicato: "Puntata dedicata all’attaccante bianconera, in forza al Sassuolo La Juve la ha affrontata poco tempo fa, in occasione della vittoriosa trasferta a Sassuolo.

Così aveva detto, prima della partita, il Coach bianconero Joe Montemurro. «Troveremo Chiara Beccari, una giocatrice che conosciamo, che è cresciuta molto e sta facendo molto bene, in un club che crede nello sviluppo delle giocatrici». Joe Montemurro Effettivamente è proprio così: Chiara sta vivendo un intenso periodo nella squadra neroverde, in cui è in forza dall’estate 2023, dopo un anno al Como. Recentemente è andata due volte in rete: a novembre 2023, un bel gol di testa in avvitamento contro il Milan che è valso il pareggio, e pochi giorni fa, a metà gennaio, contro l’Inter (un gol da tre punti, in questo caso).