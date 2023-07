Juve Women, ufficiale il prestito di Arcangeli al Como

Arcangeli brilla, da subito, nel Settore Giovanile bianconero e sono i numeri a dimostrarlo: con la Primavera segna 40 reti, di cui ventidue soltanto nella stagione 2021/2022. Proprio in quella annata arriva anche il doppio esordio in Prima Squadra: il 19 dicembre 2021 in Coppa Italia contro la Pink Bari e il 14 maggio 2022 - nel giorno del quinto Scudetto consecutivo - in campionato contro il Milan. La crescita di Nicole è costante e a conferma di ciò il 7 novembre 2022 riceve il prestigioso premio come "Best Italian Golden Girl Player Under 21".