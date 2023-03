Juve Women, le semifinali di Coppa Italia delle bianconere

Domani alle 14:30 la Juventus Women giocherà contro l' Inter la semifinale di ritorno di Coppa Italia . Si ripartirà dall' 1-1 dell'andata sul campo delle nerazzurre. Il sito ufficiale della Juventus ha ricordato le altre semifinali delle bianconere. Il focus: "Per accedere alla finale di Coppa Italia, l a Juventus Women deve superare a casa sua l'Inter dopo il pareggio dell'andata . Curiosamente, nelle due edizioni vinte, le ragazze bianconere hanno sempre trovato in semifinale l'altra squadra di Milano. Andiamo a rivedere i momenti più esaltanti dei quattro incontri.

Una foto racchiude le due goleador della sfida dell'andata. La Juve si trova a dover vivere una gara in rimonta dopo appena due minuti per effetto di un autogol di Pedersen. La reazione si concretizza con Bonansea al termine del primo tempo e con Caruso quando mancano 16 minuti al novantesimo.

L'esultanza di Benedetta Glionna per una rete importante, che sblocca il risultato nel match di ritorno a Vinovo. Le rossonere riescono a pareggiare con Giugliano sul finire della gara, il tempo è troppo poco per riuscire a segnare la rete che avrebbe determinato i tempi supplementari.

Girelli festeggia una delle 6 reti che rendono la semifinale d'andata della scorsa edizione di Coppa Italia un autentico trionfo per la ragazze di Joe Montemurro. A comporre lo score ci sono due doppiette (oltre a Cristiana, Agnese Bonfantini) e i singoli exploit di Amanda Nildén e Martina Rosucci.

Dopo un verdetto così netto come quello della prima gara, la sfida del ritorno non ha troppe tensioni. Merito del Milan è riaccenderle andando avanti di 2 reti, ma la Juve non ci sta a perdere e riesce a rimontare. Caruso e Boattin sono le autrici degli ultimi 2 gol. I precedenti sono opera di Staskova (2 volte) e Bonansea".