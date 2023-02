Verso Juve Women-Parma: i numeri individuali e delle squadre

Alle 14:30 la squadra di mister Montemurro ospiterà le emiliane: queste tutte le statistiche delle due formazioni, tra singoli e collettivo

redazionejuvenews

Oggi le Womenaffronteranno il Parma. Ecco le statistiche fornite dal sito ufficiale della Juventus. Il focus: "Si scontrano in questa gara la squadra che ha segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questo campionato (la Juventus, 12) e quella che in questo intervallo temporale ne ha incassati di più (il Parma, 12).

La Juventus ha segnato otto gol di testa in questo campionato (compreso il più recente vs Fiorentina), più di qualsiasi altra formazione e quattro volte tanto rispetto alle avversarie di giornata (due per il Parma). Dalla parte opposta le Ducali ne hanno subiti 10 con questo fondamentale, record negativo nel torneo in corso.

Il Parma è una delle otto formazioni che non hanno ancora vinto una partita in trasferta nei cinque maggiori campionati europei in corso (l’unica in Serie A). Tuttavia le Ducali sono imbattute in tre delle quattro gare esterne più recenti grazie a tre pareggi (1P).

Si affrontano in questa gara il portiere con più parate effettuate nella Serie A in corso (Alessia Capelletti, 80) e quello che, oltre a vantare la percentuale più alta di parate tra gli estremi difensori con almeno 10 presenze in questo campionato (Pauline Peyraud-Magnin – 81%), è l’unico ad aver fornito un assist vincente (a Beerensteyn nell’ultimo turno, contro la Fiorentina).

Lisa Boattin è, con la compagna di squadra Amanda Nildén, uno dei due difensori che hanno partecipato a più marcature in questo campionato: quattro, frutto di due reti (l’ultima delle quali contro il Parma all’andata) e due assist. Il terzino azzurro primeggia inoltre – tra le compagne di reparto – per occasioni create (25).

La Juventus potrebbe diventare la prima squadra contro cui Paloma Lázaro va a bersaglio con tre maglie differenti in Serie A: finora l’attaccante spagnola ha siglato due gol ai danni delle bianconere nella competizione, con Pink Bari e Roma.

Nora Heroum è l’unico difensore che in questa Serie A ha disputato tutti i minuti disponibilisenza rimediare nemmeno un cartellino giallo (1530)".