Italia femminile, oggi l’amichevole internazionale con il Brasile

Come Bertolini, che prima di concludere la conferenza ha ricordato che nel 1968 il primo scudetto del campionato femminile è stato vinto dall’ACF Genova, anche Martina Rosucci non vede l’ora di fare il suo debutto al ‘Ferraris’, in un match – il settantasettesimo in azzurro – che per la prima volta la vedrà scendere in campo con la fascia al braccio: “Avrò l’onore di guidare le mie compagne, in questo raduno sono state convocate molte calciatrici giovani e mi ha fatto piacere sentire la responsabilità di doverle aiutare - ha dichiarato la centrocampista della Juventus prima della rifinitura - ogni momento qui è un regalo, indossare questa maglietta è sempre un onore ed è giusto provare a trasmettere questo spirito alle nuove arrivate. Sono sempre emozionatissima di essere qui: allenarsi e giocare con la Nazionale è un privilegio”. Il capoluogo ligure ha risposto con grande entusiasmo al richiamo della Nazionale Femminile, con più di 5mila biglietti emessi fino a questo momento. I tagliandi per assistere alla gara potranno essere acquistati fino al calcio d’inizio del match presso le agenzie Vivaticket e sui siti internet figc.vivaticket.it e vivaticket.com (il botteghino dello stadio sarà aperto dalle ore 14 alle 19). Nelle 24 ore che precedono il calcio d’inizio è quindi lecito aspettarsi un’ulteriore incremento di pubblico, pronto a sostenere la squadra e a colorare di azzurro le tribune di Marassi. In totale saranno circa 1.800 i giovani - tra studenti, studentesse, calciatori, ma soprattutto calciatrici – presenti sugli spalti: la Figc, per dare seguito al progetto di Educazione al Tifo corretto che accompagna le Scuole Calcio in occasione delle gare di tutte le squadre nazionali, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico ha distribuito gratuitamente i biglietti d’ingresso ai club del territorio e delle regioni limitrofe, oltre agli istituti scolastici e alle associazioni sportive del comune di Genova.