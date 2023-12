Italdonne, guadagnate tre posizioni nel ranking FIFA: la classifica

Per la prima volta c'è la Spagna - campione del mondo in Australia e Nuova Zelanda ma sconfitta dall'Italia a Pontevedra in Nations League - a guidare il ranking, scalzando la Svezia che scivola al quinto posto. In seconda posizione ci sono gli Stati Uniti, seguiti dalla Francia e dall'Inghilterra. La Spagna diventa così la quarta squadra a occupare la testa della classifica mondiale riservata a nazionali femminili, dopo Stati Uniti, Germania e Svezia.