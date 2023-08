Hyyrynen si racconta: “Ecco la mia vita dopo il ritiro da calciatrice”

Tuija Hyyrynen, ex calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulla nuova vita dopo il ritiro dal mondo del calcio.

Tuija Hyyrynen, ex calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua in un'intervista sul canale ufficiale dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Dopo una carriera di 13 anni, hai una sola identità: quella di calciatrice. Tuttavia, quando ho smesso di giocare, ho avuto bisogno di scoprire chi altro fossi, cosa fosse importante per me, cosa volevo dalla vita e come volevo viverla. Mi sono detta: hai tutte le chiavi in ​​mano, puoi scegliere quello che vuoi perché puoi costruire la tua nuova vita da zero. È un’opportunità per crescere e svilupparti ancora di più come persona. Non avevo preso alcuna decisione quando la stagione si è conclusa.

Sapevo che non avrei continuato alla Juventus e ho spostato la mia attenzione alla Nazionale: mi stavo preparando mentalmente alla possibilità perché volevo giocare agli Europei e, in seguito, non avevo davvero ancora deciso cosa volessi fare. Quindi, l’opzione di ritirarsi era sempre lì. Volevo prendermi del tempo per assicurarmi che la mia decisione fosse corretta e che non avrei avuto dubbi. E poi, abbiamo vinto tre trofei con la Juve e io ho giocato gli Europei: ho sentito di aver realizzato tutto.

E poi ho semplicemente capito che la cosa migliore era fermarmi quando ero in vetta, con tutti i miei ricordi positivi e la sensazione di aver raggiunto tutto ciò che avrei mai potuto desiderare Ho preso la decisione pochi mesi dopo gli Europei: mi sono presa il mio tempo e ho anche avuto un infortunio alla schiena che mi ha impedito di allenarmi. Ero abbastanza pronta per il ritiro, e per la mia vita successiva: avevo già completato i miei studi in Svezia e avevo iniziato ad accettare il fatto che non avrei potuto giocare per molti altri anni. Quindi, per me, non è stata una sorpresa o una decisione affrettata. È successo naturalmente".