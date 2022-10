Gunnarsdottir: “Non dobbiamo pensare di essere inferiori al Lione”

" In realtà come per tutte le altre partite, è importante mantenere alta la qualità nella routine degli allenamenti : è vero, siamo stanche e gli impegni dell’ultima settimana hanno inciso, ma una grande squadra è anche quella che dalla stanchezza riesce a ricavare nuove forze e nuovi stimoli. Non dobbiamo pensare di essere inferiori a loro , non dobbiamo essere spaventate. Dovremo scendere in campo con la voglia di goderci questa partita e di mostrare tutto il nostro valore. Siamo le campionesse d’Italia, se giocheremo compatte faremo una gara di grande qualità".

"Quello che è successo lo scorso anno è stato bellissimo e importante, ma se si vuole continuare a crescere bisogna smettere di guardare indietro e focalizzarsi sul presente. La Juventus ha messo me e la mia famiglia nelle condizioni di adattarci in fretta a questo nuovo contesto, garantendoci massimo supporto sotto ogni punto di vista. Le ragazze sono fantastiche: Gama, per professionalità e carattere, è una leader, ho notato che tante guardano a lei in questo modo. Beerensteyn l'ho ritrovata qui dopo che in Germania abbiamo giocato tante volte da avversarie e non ci siamo mai risparmiate anche delle belle “botte”! Quando l’ho ritrovata qui ho pensato “Adesso è o amore, o odio”. Ma in realtà io non odio nessuno e infatti è subito scattato un ottimo feeling".