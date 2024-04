Guarino: “E’ stato importante battere la Juventus Women”

Rita Guarino, allenatrice dell'Inter ed ex Juve, ha detto la sua sulla Women. Ecco le sue parole a Rai Sport dopo la vittoria dell'Inter nei confronti delle bianconere per 2-0: "Abbiamo messo convinzione nella partita. Nel primo tempo ci siamo espressi con qualità, nel secondo invece abbiamo speso tanto, eravamo un po’ in riserva. Poi abbiamo cercato di difendere un risultato per noi importante e prezioso. È un passo in avanti. Prima vittoria contro le bianconere? C’è sempre affetto, ma questo è un altro percorso. La Juve era l’unica squadra che non avevamo mai battuto. È stato importante per questo motivo".