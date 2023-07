Girelli: “Siamo concentrate, ma il girone è molto difficile”

Cristiana Girelli, calciatrice della Juventuse della Nazionale italiana, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "A partire da domani mi aspetto che la squadra faccia vedere quanto mostrato nell’ultimo mese di preparazione. Siamo tutte molto concentrate, ognuna di noi sa benissimo cosa vuol dire essere qui, c’è grande consapevolezza. In questi anni ho vinto con squadre che, prima di qualunque altra qualità, erano un gruppo vero. Il Mondiale 2019 ne è l’esempio più lampante, non c’erano 11 calciatrici ma 23, chi andava in panchina era sempre accanto a noi.