Gama: “Ci sono tutti i presupposti per una buona stagione”

Sara Gama , calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Siamo cariche per questo inizio di stagione. Sono arrivate tante nuove giocatrici e la squadra è molto forte.

Abbiamo lavorato bene in queste settimane per essere pronte in vista di questo primo appuntamento stagionale. Sappiamo che non sarà semplice, ma ci giocheremo le nostre carte. Si sta amalgamando bene il gruppo, i presupposti per una buona stagione ci sono tutti.