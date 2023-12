FIGC, le novità in vista della Supercoppa Women tra Juve e Roma

Il sito ufficiale della FIGC ha pubblicato una nota sulla finale di Supercoppa tra la Roma e la Juve Women . Ecco il comunicato: "Sarà Frecciarossa il Title Sponsor dell'edizione 2023 della Supercoppa Italiana Femminile. Frecciarossa, eccellenza del Made in Italy e prodotto di punta di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, è già Premium Partner delle Nazionali di calcio e da oggi lega il suo brand anche all'evento in programma domenica 7 gennaio alle ore 15.15 allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona (diretta Rai 2), con le campionesse d'Italia della Roma e le vincitrici della Coppa Italia della Juventus che si contenderanno il primo trofeo della stagione.

CONFERENZA STAMPA La Supercoppa Italiana Femminile Frecciarossa sarà presentata in una conferenza stampa in programma giovedì 21 dicembre alle ore 12 presso la Sala dei Quadri del Comune di Cremona, alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti, dell'assessore allo sport Luca Zanacchi, della presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti e di Silvia Marchiori, responsabile Vendita Corporate e Digital di Frecciarossa.

ACCREDITI MEDIA Si informano le redazioni che fino alle ore 18 di martedì 2 gennaio sono aperte in via esclusiva sul sistema elettronico on-line https://figc.getyourevent.online/ le operazioni di accreditamento per la gara tra Roma e Juventus. È possibile formulare la richiesta di accredito dopo aver provveduto alla necessaria registrazione sul portale".