Echegini: “Felice di come stia crescendo il calcio femminile”

Joe Echegini, calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua al canale bianconeroTwitch. Ecco le sue parole: "Sto imparando l’italiano – per adesso conosco poche parole; sono nata in Olanda, ho iniziato a giocare a calcio a quattro anni. Ho giocato insieme ai ragazzi per qualche anno, per me il calcio è diventata una passione totale, da ragazzina giocavo in qualsiasi momento.