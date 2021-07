Dalla Francia: Barcellona su Dybala, Griezmann offerto come contropartita

I blaugrana pronti all'assalto dell'argentino

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato la preparazione della nuova stagione, la prima dell'Allegri bis. Il tecnico toscano è tornato a Torino dopo due anni di inattività, che hanno visto succedersi sulla panchina bianconera prima Maurizio Sarri, che ha vinto il nono scudetto di fila per i bianconeri, e poi Andrea Pirlo, che ha perso il tricolore ai danni dell'Inter, ma ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Compito principale di Allegri sarà quello di riportare entusiasmo e voglia di vincere quello Scudetto che lo scorso anno è mancato, e che a Torino è molto importante. Un occhio in Italia ma anche uno in Europa, dove la Juventus non vince da troppo tempo, con il tecnico e la squadra che proveranno ad imporsi in Champions League, con l'aiuto di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

A proposito della Joya, in settimana il suo procuratore Jorge Antun incontrerà la dirigenza bianconera per continuare a parlare del rinnovo del contratto del calciatore, in scadenza il prossimo anno. L'offerta della Juve verrà presentata ufficialmente all'agente, ma a Torino si respira aria di positività circa la buona riuscita dell'affare, visto che la volontà del giocatore e della società è quella di continuare insieme: anche in questi primi giorni di ritiro, Massimiliano Allegri è stato a colloquio con la Joya, rassicurandolo sulla sua centralità e importanza nel suo nuovo progetto.

Nonostante questo però, stando a quanto riporta la stampa francese, c'è ancora una squadra che non si è arresa all'idea di lasciare in bianconero Dybala. La squadra in questione sarebbe il Barcellona che, stando a quanto riporta il quotidiano France L'Equipe, sarebbe pronto ad offrire alla Juventus Antoine Griezmann per arrivare alla Joya. Il francese è ormai considerato un esubero in Catalogna, e la squadra blaugrana potrebbe ufficializzare nei prossimi giorni un'offerta alla Juventus per il suo numero 10, inserendo l'attaccante nell'affare. Una trattativa che appare comunque di difficile esito positivo, in quanto Dybala sarà al centro del progetto bianconero per i prossimi anni.