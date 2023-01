Juve Women, il 2023 inizia con la Coppa Italia: ecco le avversarie

Mentre la squadra di Allegri si prepara ad affrontare la Cremonese, la squadra femminile si prepara per l'avventura in Coppa Italia. Il focus dal sito ufficiale della Juventus: "Il 2023 delle Juventus Women comincia con due trasferte in pochi giorni. Le sfide in casa di Cittadella e Brescia danno il via alla caccia alla terza Coppa Italia della storia del club, detentore del trofeo, conquistato lo scorso anno in finale contro la Roma. Si parte con la fase a gironi, dove le bianconere affronteranno, appunto, Cittadella prima e Brescia poi. Si qualifica al turno successivo solo la prima classificata del raggruppamento. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Juventus TV.