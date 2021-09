Chiesa trascina la Juve ed eguaglia Del Piero

Nuovo primato stabilito dal numero 22 bianconero

La Juventus ha vinto ieri sera la partita contro il Chelseavalevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League: i bianconeri, in virtù delle due vittorie nelle due partite disputate, sono primi in classifica, ed hanno messo una piccola ipoteca sul passaggio del turno, che potrebbero confermare nella prossima sfida in programma contro lo Zenit. Una partita di grande cuore quella di ieri sera, con la Juventus che ha difeso bassa ripartendo conto i Campioni d'Europa in carica, mai pericolosi realmente nonostante il possesso palla segnasse il 70% a loro favore. Una prestazione solida, che ha portato la Juventus a trovare il gol del vantaggio all'inizio del secondo tempo, per poi gestirlo senza mai subire veramente: due soli sono stati i tiri in porta del Chelsea, con Szczesny attento nelle due occasioni, che non hanno comunque portato grossi problemi alla squadra di Allegri.