Cantore: “Orgogliosa del rinnovo, sento la fiducia del club”

Sofia Cantore, calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua dopo il rinnovo. Ecco le sue parole: "Sono orgogliosa di questo rinnovo e soprattutto della fiducia che mi hanno dimostrato la Juventus e il Direttore Stefano Braghin. Ho ricominciato un percorso l’anno scorso, sto mettendo un tassello per volta e sono sicura che questo rinnovo mi aiuterà a crescere ancora. Come mi vedo nei prossimi anni? Sicuramente ancora cresciuta, confermando il mio percorso. E sono felice che i prossimi anni per me saranno in bianconero.