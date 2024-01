Cantore: “Quest’anno si respira un’aria diversa in spogliatoio…”

Sofia Cantore, calciatrice della JuveWomen, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: "Ho passato una settimana con sentimenti un po' contrastanti: da un lato ero felicissima per la vittoria della Supercoppa, dall'altro ero un po' dispiaciuta per il gol sbagliato proprio in finale contro la Roma perchè era da un po' di tempo che non riuscivo a segnare.